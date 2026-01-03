2024年のパリ五輪・男子400メートル個人メドレーで銀メダル獲得、2025年の世界選手権でも銀メダルを獲得した、競泳の松下知之選手らが所属する東洋大学水泳部が2日、2026年の初練習を公開しました。新年初練習を公開した競泳の松下知之選手。練習中には東洋大学の仲間も出場している箱根駅伝を見ながら、およそ2時間、7キロ以上の距離を泳ぎました。練習後の取材で今年の漢字を聞かれると「新」と答えた松下選手は、「日本“新”を