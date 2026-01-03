●人間の葛藤を描くドラマの魅力は国境を越える 松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』シリーズの最新作『鬼平犯科帳 兇剣』が、時代劇専門チャンネルで1月10日(13:00〜、19:00〜ほか)に独占初放送される(時代劇専門チャンネルNETで独占配信、YouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI-SHINOBI」で世界同時配信)。第7弾を数える同シリーズをエグゼクティブ・プロデューサーとして仕掛けたのは、今年6月に「時代劇専門チャンネル」と「日本映画専門