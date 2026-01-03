●第12位〜第11位 2026年は、午年(うまどし)です。馬は強い生命力を表し、情熱が高まり、縁が動く年。直感に従えば、出会いも関係も一気に進展しやすい流れです。あなたの恋愛の行方は？誕生日月から愛のメッセージをあなたへ。「2026年恋愛運のいい生まれ月ランキング」をお届けします。○12位5月生まれあなたへの期待が大きく寄せられる模様。仕事や責任のほうへ意識が傾き、恋愛がそっと後ろへ追いやられてしまうかも。距離