Photo: SUMA-KIYO 2025年9月21日の記事を編集して再掲載しています。旅行や出張の荷造りをしていると、「これって何キロくらいかな？」と気になったことはありませんか？特に飛行機に乗るときは重量制限があるので、しっかり把握しておきたいところです。荷物の重さを簡単にチェック Photo: SUMA-KIYO そんな