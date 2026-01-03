久しぶりに若かりし頃の友人に会うと、昔を思い出し懐かしい気持ちになる一方、「あれ、こんなこと言う人だった？」と驚かされることがあります。今回は私の友人A子さんから聞いた、旧友に失礼な発言をされ、戸惑った話を紹介します。 都心でキャリアを積んできたA子 40代後半のA子は、大学を機に地元を離れ、都心でキャリアを積んできました。地元の同級生たちの多くは、A子より早い時期に結婚し、子どもをもうけていました。