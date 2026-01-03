【前編】《独占告白150分》「あと数センチで失明」藤原紀香夫・愛之助“顔面骨折事故”の絶望救った献身から続く’25年に公開され、興行収入で邦画実写歴代1位を記録した映画『国宝』。任?の家に生まれた少年、喜久雄（吉沢亮）が上方歌舞伎役者の「部屋子」となって御曹司の俊介（横浜流星）と切磋琢磨して人間国宝を目指す。そんな血筋と才能が交錯する物語を藤原紀香（54）は夫・片岡愛之助（53）と連れ添って観たという。「