ロケ・サンタクルスは南アフリカW杯で日本と対戦した元パラグアイ代表FWロケ・サンタクルスが元日に母国パラグアイのクラブ・ナシオナルと契約を発表した。ドイツの名門バイエルン・ミュンヘンなどで活躍した44歳の情熱はまだ衰えていないようだ。パラグアイのオリンピアでプロデビューし、18歳で名門バイエルンに引き抜かれたサンタクルス。その後もイングランドのブラックバーンやマンチェスター・シティ、スペインのベティ