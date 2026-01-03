食楽web ⚫︎お正月に欠かせないお餅。いつもと違う絶品お餅アレンジのレシピをプロがお教えします。 お正月にお餅を食べるのは、「歯固めの儀」が由来と言われ、お正月に固いものを食べることで、長寿や健康を願う意味が込められていると言われています。また、その年の豊作や幸せを司る年神様の魂が宿るとも考えられています。 だからこそ、お正月にはお餅をいろんな味わいで楽しみたいもの。お雑煮や焼き餅、き