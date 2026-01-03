食楽web 洋食からうどん、すしまで、食い倒れの街・大阪でジャンルを問わず見つけたのは、地元に根づき、何度も通いたくなる味ばかり。 2025年に実食取材した、本当においしい大阪グルメ7選をお届けします。 【洋食】精肉店直営の洋食屋『グリルSano惣』の「上牛カツライス」 上質な牛肉が使われた「上牛カツライス」950円、「コロッケ」100円 大阪北区にある創業62年の老舗洋食屋『グリルSano惣（サノソウ）』は、平日はサ