１２月３０日、北京国際美術ビエンナーレ国際現代水墨芸術展の展示作品。（北京＝新華社記者／李卓璠）【新華社北京1月3日】中国北京市にある北京展覧館で開催中の第10回中国北京国際美術ビエンナーレ国際現代水墨芸術特別展では、国内外約50人の作品50点（組）余りを展示している。28日までの会期中、映像やデジタル技術と伝統的な書、インスタレーションを融合させ、世界に広がる水墨芸術の包容力と創造性を示す。（記者