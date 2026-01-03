ジャーナリストの池上彰氏が３日放送のテレビ東京系特番「テレ東は“知の駅伝”〜２０２６政治・経済・ビジネスをビックリ予想〜」（午前７時）に出演。今年の米トランプ政権について大胆予想した。この日、「２０２６年ビックリ予想」として「米中間選挙敗北でトランプ政権窮地に」との直筆フリップを掲げた池上氏。「今年は１１月にアメリカで中間選挙があります。今、トランプ大統領がやりたい放題やれているのは議会の上