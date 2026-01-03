福岡市が新年度、半導体の開発・設計を行う企業（ファブレス）の誘致を強化する新たな支援策を設けることがわかった。市内進出企業に助成する制度を改正し、ファブレスに特化したメニューをつくる方針だ。市街地で進む再開発事業で整備したオフィスビルへの入居を見込み、世界的に需要が高まっている半導体の関連企業を集めて都市の成長につなげる。（原聖悟、後藤茜）企業誘致について、福岡市は「立地交付金制度」で、市内に