３日午前７時42分ごろ、JR七尾線の南羽咋駅と羽咋駅の間で雪の重みで竹が線路に倒れかけているのが確認され、撤去作業のため、高松駅と羽咋駅の間の上下線で一時運転を見合わせました。午前8時半過ぎに撤去作業が完了し、運転を再開しましたが、この影響で列車の運休と遅れが発生しています。運休となったのは▽午前8時58分金沢発の特急能登かがり火1号と▽午前9時53分金沢発七尾行きの普通列車、▽午前8時42分七尾発金沢行きの普