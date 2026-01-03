第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は３日、復路が行われた。７区では国学院大の高山豪起（４年）が区間賞に輝いた。（デジタル編集部）１時間００分５４秒の記録は、前回大会で駒沢大のエース佐藤圭汰（４年）がマークした１時間００分４３秒に迫る区間歴代２位。区間２位の順天堂大・玉目陸（２年）とは１分２７秒差という圧倒的な速さだった。「４年生として総合優勝を狙っていたので、後続のランナ