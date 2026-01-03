山陽道で雪による立ち往生3日も広い範囲で雪となる見込みで、広島県の山陽自動車道では車が立ち往生し、渋滞が続いている。竹内研二記者：（2日）午後11時40分です。通行禁止となって、今から大竹インターチェンジから下道におります。広島県では2日午後8時半ごろ、山陽自動車道上り線大竹インターチェンジから廿日市インターチェンジの間で、雪や路面の凍結により、複数の車が立ち往生した。警察によると、2日夜から3日朝にかけて