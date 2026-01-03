今年もＭＬＢの主役はドジャースの大谷翔平投手（３１）だ。ＭＬＢ公式サイトは１日（日本時間２日）、「２０２６年に楽しみな８つのこと」を発表した。大谷は「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」「ショウヘイの二刀流フルシーズン」「節目の記録」の３つで名前が挙がったが、個人の項目は大谷だけだ。「２０２６年、この二刀流センセーションの実現に向けてあらゆる準備が整ったようだ。ドジャースのユニホームを