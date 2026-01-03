女優の高橋ひとみ（64）3日までに自身のインスタグラムを更新し、阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）との再会を報告した。高橋は立石、愛犬の「柚」とのスリーショットとともに「新年明けましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願い致します。阪神タイガース立石正広さんが柚に会いに来てくれました今年のご活躍を楽しみにしています」と投稿した。高橋は昨年11月にインスタグラムで偶然、