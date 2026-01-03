フリーアナウンサーの神田愛花（45）が3日までに自身のインスタグラムを更新。ルクセンブルクで年越しした様子を投稿した。自身のインスタグラムで「今年はルクセンブルクで年越しになりました」と題して投稿。「とてつもなく美しい街並みで、治安も良く、乗り物も全部タダ。ものすごく寒いですが、街中イルミネーションで施されたこの時期は、どこを見ても夢の世界のようにキラキラ輝いていました。幸せな気持ちになるぅ」