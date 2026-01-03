ロシアによる攻撃で被害を受けたウクライナ東部ドネツク州コンスタンチノフカ＝昨年12月（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナの戦況分析グループ、ディープ・ステートは1日、ウクライナ侵攻を続けるロシアが2025年の1年間で、ウクライナの領土の0.7％に当たる4336平方キロメートルを新たに占領したとの分析結果を発表した。「過去数年と比較すると、ウクライナ軍にとって困難な年だった」とした。米国が仲介する和平交