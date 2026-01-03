歌手の華原朋美（51）が元日に最新ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。【映像】痩せたと話題の華原朋美の動画2025年9月9日に開催した、デビュー30周年記念のライブ後に撮影された動画をXで公開していた華原。「朋ちゃん痩せた！」「ここまで痩せたのは、かなり努力したはず！すごい」「桃の天然水の頃の朋ちゃんじゃん」など、そのスタイルに多くの反響が寄せられていた。12月19日に更新したInstagramでは、「な