新たな1年が始まり、今年はどんな場所に出かけようかと計画を立てている人も多いのではないでしょうか？そこで今回は、2026年、都内にオープン予定の新施設をまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。【写真】楽しそう！よみうりランド内にオープンする「ポケパーク カントー」■モン タカナワ： ザ ミュージアム オブ ナラティブズ高輪ゲートウェイシティの開発プロジェクトとして、3月28日（土）に開館するのは、