新年を迎えた1日、北九州地区でも多くの人が早朝から初詣に訪れた。北九州市小倉北区の八坂神社では、参拝客らが家内安全や学業成就など、それぞれの願いを込めて手を合わせたり、おみくじを引いて今年の運勢を占ったりした。