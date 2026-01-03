野球用具不足に悩むブラジルのチームのために寄付を募っていた小崎信秀さん（27）＝福岡市西区＝が、集まったボール400球やグローブ40個の贈呈を終え帰国した。本紙で寄付を呼びかけるなどしていた。現地で喜ぶ子たちの姿に接した小崎さんは、寄付してくれた人々に感謝する。