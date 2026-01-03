福岡県の久留米工業大と筑邦銀行は地場企業の課題解決に向け、連携協定に基づく初めての提言を行った。工場などで金属の溶接・溶断作業に使うガスについて、学生が実際に使って比較検証し、近年流通し始めた代替品が有用と発表した。