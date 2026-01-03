新年を迎えた1日、福岡県筑後地区の寺社には参拝客が初詣に訪れ、一年の無病息災や幸せを願った。上空に強い寒気が流れ込んだ2日は、久留米市街地でも雪が舞った。久留米市瀬下町の全国総本宮水天宮では1日、青空の下、多くの人が参拝の列をつくり、おみくじを引いたり、お守りや破魔矢を買い求めたりしていた。創建800年を超える水天宮では例年、三が日で10万人ほどが初詣に訪れるという。