正月の雑煮は毎年、黒地に朱が映える輪島塗のおわんでいただく。半世紀ほど前に両親がなけなしの給料をはたいたもの。国の重要無形文化財でもある漆器は変わらず堅牢（けんろう）優美でしっとりと手になじむ▼昨秋、輪島塗の産地石川県輪島市を訪れた。輪島朝市でにぎわった約5万平方メートルは更地となり、地震と大規模火災でぐにゃりと曲がった街灯や折れた石柱が痛々しい。道路は至る所に亀裂が残り通行止めのまま。2年前の能登