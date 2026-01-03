北九州市小倉北区の百貨店、小倉井筒屋で2日、初売りがあった。今年迎える開店90周年を記念して、大谷翔平選手らが所属する米大リーグ・ドジャースの3試合観戦ツアー（7日間）を90万円で売り出すなど、福袋約1万8千個を用意。通常より30分早い午前9時半の開店前には約3千人が行列を作った。