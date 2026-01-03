箱根駅伝は３日に復路が行われ、８区（平塚中継所〜戸塚中継所＝２１・４キロ）に入った。区間記録は１時間３分４９秒＝小松陽平（１９年・東海大）。青山学院大は２年連続８区区間賞の塩出翔太（４年）。「区間賞は必須。区間記録にどれだけ近づけるか」と頼もしい。２位国学院大は昨秋の全日本５区で区間２位と好走した飯国新太（２年）。３位中央大は２大会連続で佐藤大介（２年）が８区を走る。前回は区間２０位のブレ