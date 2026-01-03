「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）４位でタスキを受けた国学院大・７区の高山豪起（４年）が歴代２位の１時間０分５４秒をマークし、２位へ浮上。区間賞を獲得した。ハーフマラソンに換算すると、６０分１９秒相当の好タイムだった。二宮の１１・８キロ地点では区間記録より１６秒早いタイムで推移。１２・８キロ付近で２位集団の早大・間瀬田純平（４年）と中大・七枝直（２年）を捉えると、一気に突