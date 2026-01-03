◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大がトップを守り８区に入った。大学駅伝デビューとなった７区の佐藤愛斗（２年）が区間３位の堅実な走りで先頭のまま、８区の塩出翔太（４年）につないだ。国学院大は高山豪起（４年）が