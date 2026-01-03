店頭にお餅を見かける今の時期、定番のお雑煮や磯辺焼き以外にも、いろんな料理で楽しみたいもの。もちもちの餅を春巻きの皮で包み、明太子をきかせれば、じつは立派なおつまみに変身します。カリッと焼けた皮の中からのびる餅は、つまんで食べやすく、ビールとも好相性。想像以上のおいしさで、思った以上に減りが早い一品です。『餅明太春巻き』のレシピ材料（2人分）切り餅……4個（約200g） 春巻きの皮……6枚 辛子明太子……1