◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2025年12月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）7区（21.3キロ）で国学院大が2位に浮上した。当日のエントリー変更で配置された4年連続出場の高山豪起（4年）が区間歴代2位の1時間0分54秒をマーク。12.85キロで中大と早大を一気に抜き去った。前回大会で佐藤圭汰（駒大）がマークした区間記録1時間0分43秒には届かなかったものの、トップ通過の青学大との差を1分28秒ま