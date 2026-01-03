セレッソ大阪は3日、水戸ホーリーホックDF鷹啄トラビスの完全移籍加入を発表した。2001年9月17日生まれの24歳は市立船橋高、駒澤大を経て、24年にJFLのFC ティアモ枚方に加入。水戸に移籍した昨季はJ2リーグで30試合1得点を記録し、チームのJ1昇格&J2優勝に貢献していた。以下、プロフィール●DF鷹啄トラビス(たかはし・とらびす)■生年月日2001年9月17日■出身地茨城県■身長/体重187cm/86kg■経歴馴柴サッカースポーツ