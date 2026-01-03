King ＆ Princeの高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）と、&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）のダンスコラボ動画が公開された。 【動画】①“紅白”衣装のキンプリ高橋海人と&TEAM Kのダンスコラボ②③過去にもダンスコラボしたふたり ■&TEAM Kに抱きつく高橋海人 &TEAMのグループ公式SNSで公開されたのは、&TEAMが『第76回NHK紅白歌合戦』で披露した楽曲「FIREWORK」（2