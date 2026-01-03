2025年のメジャーリーグは、ナ・リーグ西地区の名門ドジャースが球団史上初の世界一連覇を達成して幕を閉じた。日本で開幕戦を迎え、全30球団最長の年間4万8649マイル（約7万8293キロ）の移動距離を乗り越えた。ここでは、MLBの公式データから各球団の「移動距離」を比較してみたい。所属球団によって格差が非常に大きく、新たに海を渡る日本選手にとっても考慮せざるを得ない要素だろう。 ■2026