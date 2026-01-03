雪に覆われたロッキーマウンテン国立公園/Kyle Kempf/iStock/Getty Images（CNN）米コロラド州北部のハイキングコースで1日、女性の遺体が発見された。当局は、ピューマに襲われたことによる死亡事故とみている。コロラド州の自然資源保護当局（CPW）によると、ラリマー郡クロージャー・マウンテンの山道をハイキングしていた人たちが午後0時15分ごろ、地面に倒れている人の近くにピューマがいるのを発見した。発見者らは石を投げ