◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）今季上位有力と言われながら、往路まさかの１７位に沈んだ帝京大が３年連続シード権獲得へ復路で猛追している。６区で同区経験者の広田陸（３年）が区間６位と快走すると、７区の主将・柴戸遼太（４年）も激走。区間６位で１４位まで順位を上げた。シード権が獲得できる１０