◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル）出走馬１８頭の枠順が１月３日、確定した。前走のリゲルＳを完勝し、昨年４月のチャーチルダウンズＣ以来の重賞２勝目を狙うランスオブカオス（牡４歳、栗東・奥村豊厩舎、父シルバーステート）は１枠１番に決まった。昨年のしらさぎＳの勝ち馬で、それ以来となる３戦ぶりの復活Ｖを目指すキープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は