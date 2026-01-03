◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）関東学生連合は、７区で秋吉拓真（東大４年）が区間４位相当の力走を見せた。レース前には、自身のＸで「最後の箱根路全力で駆け抜けます！応援していただけると嬉しいです！」と意気込んだ秋吉。小田原中継所を１９位相当でスタートすると、１１・６キロ地点で区間４位相当