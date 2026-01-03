タレントの川越にこ(22)が2日、自身のインスタグラムを更新し、落語家・笑福亭鶴瓶、お笑いコンビ・ナインティナインらと共演したことを報告した。 【写真】弾ける美体＆美脚キラキラの川越にこのインスタグラム＠kawagoenikoより 川越は元日にABEMAで配信された「鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月2026」に出演していた。「序盤から登場してます!!嬉しいことに2年連続で出演させていただきました」と2025年に続いて