モデルでタレントの滝沢カレン（33）が3日、自身のインスタグラムを更新。初詣で譲れないことを明かした。昨年、第1子を出産した滝沢。「明けましておめでとうございます2026年もよろしくおねがいします」としつつ「ようやく30歳越えたあたりから身に馴染んできた初詣」と初詣の様子を公開した。「生まれた時から日本育ちなのに初詣をするという習慣がなかったのですが（失礼な人）、30歳越えたにして身についてきました