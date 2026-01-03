◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）「箱根駅伝」の復路が神奈川・箱根町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間109.6キロのレースで東京・大手町を目指している。注目の来季シード権争いは、7区（21.3キロ）を終えて中央学院大が10位、神奈川大が40秒差の11位、東海大が1分差の12位、東洋大が1分48秒差の13位、帝京大が2分25秒差