俳優の内山理名（44）が、豪華な手作りおせちが並ぶお正月の食卓を公開した。【映像】内山理名、愛妻弁当＆生まれたばかりの“我が子”2021年11月21日に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告した内山。Instagramでは、「舞台中期間限定」とつづった愛妻弁当や「小さい足」と紹介している子どもの写真など、仲むつまじい家族の様子を発信している。豪華な手作りおせちが並ぶお正月の食卓を公開2026