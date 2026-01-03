俳優福山雅治（56）が、2日放送のTBS系「ニノなのに新春SP」（午後9時15分）にスタジオのスペシャルゲストとして出演。ドラマ撮影時の裏話をした。同じくゲストの女優山下リオ（33）が、ドラマ「ラストマン」で共演した福山について「すっごい緊張して現場に入ったんですけど、本当に気さくなのがびっくりして」と話した。そして「福山雅治さんによる、福山雅治さんのものまねをしてくださっていたんです」。福山は「またやってい