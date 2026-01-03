セリアで目に留まった『吸水ツイストパイルクロス』を何気なく買ってみたのですが、意外と優秀！集合体恐怖症の方にはちょっとキツイ見た目ですが、吸水性の高さが段違いで驚きました！極細繊維なので汚れ落ちも良く、キッチンの掃除や台拭きとしても◎手のひらサイズで扱いやすく、1つあると便利でおすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：吸水ツイストパイルクロス価格：￥110（税込）サイズ（約）：20cm×20cm