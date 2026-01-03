変なホテルプレミア名古屋 伏見駅前は、ひよこプリンの「ぴよりん」とコラボした「ぴよりんルーム」第3弾を12月16日から販売している。従来のぴよりんルームで展開した壁紙だけでなく、天井画に歴代のぴよりんのイラストをデザインした。新たにテーブルクロス、椅子カバー、バスルームにもぴよりんを装飾し、カーテンとベッドカバーのデザインを一新した。ぴよりんルームの壁紙のぴよりんの数を数える「ぴよりんチャレンジ」は継続