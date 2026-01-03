もういらないよというほどガチャガチャで登場する「めじるしチャーム」。好みのものがあると、つい集めてしまいます。もう使いどころがないなぁと思っていたら、セリアで良い商品を発見しました！めじるしチャームのシュールで可愛い姿が拝めるユニークなキーホルダー。正直無駄にクオリティが高くて笑ってしまいました…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：連れさりUFO価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径4.2×3.5cm販