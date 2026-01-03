「生の生姜はすぐに傷むし、チューブは香りが物足りない」…そんな悩みを一気に解消してくれるアイテムがダイソーに登場。辻製油株式会社の「うれし野ラボ」が手掛ける「かける生姜」は、独自の製法で美味しさを凝縮した顆粒調味料です。Amazonでも星4.2を記録しているんです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：かける生姜価格：￥432（税込）内容量：6.5g販売ショップ：ダイソーJANコード：4571308390651ダイソーで見つけ