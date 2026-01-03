乃木坂46の一ノ瀬美空（22）が3日までに自身のインスタグラムを更新。同期メンバーとの密着2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「推しメン」とパンダの絵文字とともにつづった。写真では同期である池田瑛紗との密着2ショットを投稿した。ネットでは「尊い」「てれみく可愛すぎる」「眩しいです」「相思相愛だね」「2人ともエンジェル！」「爆美女」などの声が上がった。