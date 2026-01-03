仕事ができる人・できない人は何が違うのか。ビジネス数学の教育者、深沢真太郎さんは「同じことを学んでも理解力によって成果は変わってくる。ビジネスマンに研修を行うと『わかったつもり』になっているだけという人が非常に多い。理解力は練習で習得できる一生もののスキルなので、ぜひ身につけてほしい」という――。※本稿は、深沢真太郎『本当に頭がよくなる シン・理解力 具体と抽象で鍛える数学的・言語化トレーニング』（